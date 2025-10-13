Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находился с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 13 октября глава государства прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где проходил Саммит.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси встретил главу нашего государства, затем было сделано совместное фото.
Далее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поприветствовал главу нашего государства.
Было сделано совместное фото президентов Азербайджана и США.
После этого участники Саммита мира по Ближнему Востоку сделали совместное фото.
На Саммите Президент Дональд Трамп коснулся встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Он сказал: «Я только что положил конец войне для этого человека. Азербайджан, тебе понравилась моя работа? Где Ваш визави? Вот он. Вы, ребята, все еще ладите, да? Они воевали 32 года, а мы уладили все примерно за час, верно? И теперь они ладят. Я думаю, это здорово».
Затем состоялась церемония подписания мирного соглашения.
Выступая с заявлением после церемонии подписания, Президент США Дональд Трамп коснулся успехов, достигнутых в Белом доме в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. «Вот Армения и Азербайджан. Мы положили конец маленькой войне. Я встречался с ними в Овальном кабинете. Они воевали между собой 31 год или какая-то безумная цифра. В Овальном кабинете они сидели по разные стороны. А через час, когда мы закончили переговоры, они уже обнимались. Сейчас они друзья и хорошо ладят друг с другом. Поэтому хочу поблагодарить вас обоих. Это невероятно, действительно невероятно. Большое спасибо», – сказал он.
