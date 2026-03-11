Пашинян признал сложность евроинтеграции Армении на фоне кризиса ЕС–Грузия

Основным препятствием для евроинтеграции Армении на данный момент является заморозка диалога между Евросоюзом и Грузией.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По его словам, Грузия для Армении является путем в Европейский союз — не только в географическом, но и в политическом смысле.

Пашинян напомнил, что парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Это, по его словам, сделало аналогичные перспективы для Армении "более осязаемыми".

"Поэтому мы ожидаем, что между Евросоюзом и Грузией будет восстановлен конструктивный диалог. Это важно как для Грузии, так и для Армении", — заявил глава правительства.

Он добавил, что Армения продолжит работу по приведению своих стандартов и законодательства в соответствие с европейскими.

"Если после этого Евросоюз примет Армению в качестве полноправного члена — это будет хорошо. Если нет, страна все равно выиграет за счет повышения собственных стандартов", — отметил Пашинян.

Отметим, Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз в декабре 2023 года. Диалог между Тбилиси и Брюсселем по вопросам евроинтеграции фактически приостановился после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", регулирующего деятельность организаций, получающих иностранное финансирование, а также закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Напомним, Армения остается членом Евразийского экономического союза и одновременно заявляет о намерении углублять сотрудничество с ЕС.

Дискуссии о теоретическом выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начались после того, как 26 марта 2025 года парламент страны принял законопроект о намерении вступить в Европейский союз. При этом ЕС не выдвигал предложения о членстве, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. Пашинян пояснил, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято без референдума, однако признался, что через 20 лет видит страну в составе Евросоюза.

Пашинян также заявил, что Ереван останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможным. По его словам, у страны есть возможность оставаться членом Евразийского экономического союза и в то же время идти по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства, управления и т.д.

Комментируя позицию Еревана на встрече с председателем НС Армении Аленом Симоняном в Москве 5 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва уважает выбор Еревана, однако членство в ЕАЭС не может быть совместимо с присоединением к Европейскому союзу.

Источник: Sputnik Армения