Как Азербайджан и Евросоюз формируют новую архитектуру партнерства

Конструктивность и прагматизм – этими словами можно охарактеризовать существующие сегодня взаимоотношения между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В предшествовавший период отношения между Баку и Брюсселем проходили через различные испытания, но сегодняшний день отличает желание сторон слушать и слышать друг друга. Азербайджан превратился в одного из ключевых партнеров ЕС в вопросе формирования новой энергетической архитектуры Евразии. На фоне масштабных геополитических кризисов последнего времени - войн в Украине и Иране, возникшего вследствие этого кризиса традиционных логистических маршрутов, энергетических потрясений на европейском рынке - сотрудничество Азербайджана и ЕС приобретает дополнительную стратегическую глубину.

Показательно, что эта оценка все чаще звучит и на уровне европейского руководства. Прибывший сегодня в Баку председатель Европейского совета Антониу Кошта, комментируя развитие отношений между Брюсселем и Баку, прямо подчеркнул, что Азербайджан является ключевым партнером ЕС. «За последний год мы придали нашим отношениям новый импульс. Мы полны решимости и далее углублять наше взаимодействие в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта», - написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Подобные заявления отражают растущее понимание в европейских столицах того факта, что роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной устойчивости региона продолжает последовательно усиливаться.

Важнейшим элементом этой динамики остается энергетическое партнерство. В течение многих лет Азербайджан последовательно выстраивал инфраструктуру, способную обеспечить стабильные поставки энергоресурсов на европейский рынок. Центральное место в этой системе занимает Южный газовый коридор - масштабная энергетическая система, которая соединила каспийские газовые месторождения с европейскими потребителями. Общая протяженность коридора превышает 3500 километров и включает три ключевых трубопроводных сегмента: Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

Коммерческие поставки газа по этому маршруту в Европу начались в конце 2020 года, и уже в первые годы работы коридор доказал свою эффективность и устойчивость. Первоначальная мощность системы составляла около 16 млрд кубометров газа в год, из которых 10 млрд направлялись на европейский рынок через TAP, а 6 млрд поступали в Турцию. Однако стремительное изменение энергетической конъюнктуры в Европе после 2022 года привело к ускоренному обсуждению расширения пропускной способности. В июле 2022 года между Азербайджаном и Евросоюзом был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Согласно договоренности сторон, к 2027 году поставки азербайджанского газа в Европу должны увеличиться до 20 млрд кубометров в год.

Практическая реализация этой договоренности уже идет. Если в первые годы работы TAP азербайджанский газ получали в основном Италия, Греция и Болгария, то постепенно география поставок расширилась благодаря развитию интерконнекторов в Юго-Восточной и Центральной Европе. Газ из Азербайджана сегодня поступает в целый ряд государств Европейского континента, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию, Словению, Хорватию и Словакию. Недавно этот список пополнили Германия и Австрия, интерес которых к альтернативным источникам газа существенно усилился после радикальной трансформации европейского энергетического рынка. В совокупности поставки охватывают на сегодняшний день 16 европейских стран.

Стабильность этих поставок во многом обеспечивается деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR. За последние годы компания значительно расширила свое присутствие в странах Европы. В нескольких государствах ЕС SOCAR владеет сетью топливных терминалов и автозаправочных станций. Особенно заметно ее присутствие в странах Юго-Восточной Европы и на Балканах. Таким образом формируется не просто экспортная модель поставок газа, а гораздо более широкая система энергетического взаимодействия, включающая инфраструктуру хранения, распределения и розничной реализации топлива.

Однако энергетическое партнерство между Азербайджаном и ЕС уже давно перестало ограничиваться только углеводородами. На фоне глобального перехода к низкоуглеродной экономике в последние годы активное развитие получило сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии. Особое значение приобрел проект подводного энергетического кабеля через Черное море, согласованный в декабре 2022 года в Бухаресте между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Этот проект предусматривает создание системы передачи «зеленой» электроэнергии из Южного Кавказа в Европу. В рамках данного соглашения планируется строительство высоковольтной линии электропередачи по дну Черного моря. После завершения проекта азербайджанская электроэнергия, произведенная на основе ветровых и солнечных станций, сможет поступать в европейскую энергосистему. Еврокомиссия рассматривает этот проект как один из ключевых элементов будущей энергетической архитектуры региона.

Схожую стратегическую логику отражают и договоренности, достигнутые в ходе международных переговоров на площадке COP29 в 2024 году в Баку. В рамках этих переговоров была обозначена новая концепция энергетического взаимодействия между Центральной Азией и Европой. Согласно подписанным соглашениям между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, электроэнергия, производимая в странах Центральной Азии на основе возобновляемых источников, сможет транспортироваться в европейском направлении через территорию Азербайджана.

Тем самым формируется новая энергетическая конфигурация, которая фактически превращает Южный Кавказ в один из ключевых транзитных узлов для «зеленой» энергии Евразии. Этот процесс органично вписывается в более широкую стратегию развития так называемого Среднего коридора - транспортно-логистического маршрута, соединяющего Восточную Азию, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу.

Речь идет о Транскаспийском международном транспортном маршруте, который в международной практике часто называют Средним коридором. Этот маршрут проходит через территорию Китая, Казахстана, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее выходит к европейским рынкам. За последние несколько лет его значение существенно возросло. Причины этого лежат на поверхности. После начала российско-украинской войны в 2022 году традиционные транспортные маршруты через территорию России столкнулись с серьезными ограничениями. Параллельно растущая нестабильность на Ближнем Востоке усилила интерес международных компаний к альтернативным логистическим направлениям.

В этих условиях Азербайджан оказался в центре новой транспортной географии Евразии. За последние годы в стране были реализованы крупные инфраструктурные проекты, включая модернизацию железнодорожной сети, развитие морских портов и создание современной логистической инфраструктуры на Каспии. Важную роль играет Бакинский международный морской торговый порт, который постепенно превращается в один из крупнейших транспортных хабов региона.

Рост грузопотока по Среднему коридору подтверждает эту тенденцию. По данным международных транспортных структур, объем перевозок по маршруту в последние годы увеличивается ускоренными темпами, поскольку компании из Европы и Азии ищут более надежные, более короткие и предсказуемые пути доставки товаров. Для Евросоюза это направление приобретает стратегическое значение, поскольку позволяет обеспечить устойчивую связь с рынками Центральной Азии и Китая.

Все перечисленные процессы формируют более широкую политическую картину. Азербайджан сегодня воспринимается на международной арене как государство, обладающее устойчивой внешнеполитической линией и широкими партнерскими связями. Баку выстроил систему стратегического сотрудничества с целым рядом крупных международных игроков. Среди них такие страны, как Турция, Китай, США, Узбекистан и др. Эти партнерства охватывают энергетику, транспорт, промышленность и инвестиции.

На этом фоне отношения между Азербайджаном и ЕС приобретают особое значение. Они формируются на основе прагматичных интересов, взаимной экономической выгоды и понимания стратегических реалий современного мира. Европа заинтересована в стабильных источниках энергии, надежных транспортных маршрутах и предсказуемых партнерах. Азербайджан, в свою очередь, стремится расширять экономическое сотрудничество, укреплять роль страны как ключевого транзитного узла и интегрироваться в новые энергетические и логистические цепочки Евразии.

Поэтому нынешняя динамика взаимодействия между Баку и Брюсселем отражает гораздо более масштабный процесс, чем обычное развитие двусторонних отношений. Речь идет о формировании новой архитектуры сотрудничества между Европой и пространством Евразии, в которой Азербайджан занимает одно из центральных мест. И именно поэтому интерес Евросоюза к партнерству с Баку продолжает расти, а совместные проекты превращаются в важные элементы долгосрочной стратегии обеих сторон.

Али Мамедов