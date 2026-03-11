 Никол Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Никол Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева

First News Media17:32 - Сегодня
Вот уже восемь месяцев на армяно-азербайджанской границе установлен полный мир, и 2025 год стал первым календарным годом с момента обретения Арменией, когда не было жертв или ранений в результате перестрелок с Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, передает News.am.

«Жители приграничных сел уже несколько месяцев не слышат звуков выстрелов. Более того, впервые с момента обретения независимости, в ноябре 2025 года, поезд прошел по территории Азербайджана и Грузии и прибыл в Республику Армения. Это произошло после того, как президент Азербайджана в октябре 2025 года объявил о снятии ограничений на железнодорожные перевозки через территорию Азербайджана в Армению, и я благодарен президенту Азербайджана за такое решение», - сказал Пашинян.

