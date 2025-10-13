Трамп предложил создать «Совет мира» для восстановления и обустройства Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время палестинцам и региональным партнерам необходимо сосредоточиться на постконфликтном восстановлении Газы.

Со своей стороны США помогут с восстановлением, заверил американский лидер, призвав при этом другие государства присоединиться к его планам. Такую группу партнеров Трамп предложил назвать «Советом мира».

«Я намереваюсь выступить партнером в этом деле. Мы собираемся помочь», — сказал Трамп.

По словам Дональда Трампа, сейчас международным партнерам необходимо сосредоточиться не на строительстве крепостей, а на строительстве инфраструктуры в Газе, а вместо поставок оружия организовать поставки продукции и технологий.

Сегодня глава Белого дома прибыл в Израиль, чтобы выступить в парламенте по случаю достижения соглашения между ХАМАС и Израилем. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша-младшего, который выступает в Кнессете.

Источник: Коммерсант