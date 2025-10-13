 СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе | 1news.az | Новости
В мире

СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе

First News Media16:40 - Сегодня
СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил египетские власти, что не примет участия в саммите по Газе, если на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По данным государственного агентства Anadolu, самолёт с Эрдоганом на борту при подлёте к Шарм-эш-Шейху пролетел мимо взлётно-посадочной полосы, некоторое время находился в воздушном пространстве над Красным морем, после чего благополучно приземлился. В администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о причинах инцидента.

"После заявления президента Египта о планах участия в саммите Биньямина Нетаньяху произошло примечательное дипломатическое событие - самолёт президента Турции пропустил взлётно-посадочную полосу при подготовке к посадке в международном аэропорту Шарм-эль-Шейха. По данным источников, Эрдоган уведомил египетскую сторону о своём отказе участвовать в форуме в случае присутствия израильского премьера, после чего Нетаньяху был исключён из программы саммита", - сообщила газета.

По данным издания, после отмены участия Нетаньяху самолёт Эрдогана вновь направился к аэропорту и совершил посадку.

"Дипломатические источники отметили, что этот инцидент ещё раз подтвердил твёрдую позицию Турции по вопросу Газы и нежелание президента Эрдогана выступать на одной площадке с израильским руководством", - отмечается в публикации.

Источник: РИА Новости

