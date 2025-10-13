ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с Украиной - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана сравняла счет в матче с командой Украины в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

На 3-й добавленной к основному времени первого тайма минуте Нариман Ахундзаде в штрафной замкнул передачу Эльвина Джафаргулиева после стремительной контратаки.

23:29

Сборная Украины по футболу открыла счет в матче с командой Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

На 30-й минуте встречи отличился Алексей Куцуляк.

23:00

В польском Кракове стартовал матч отбора на ЧМ-2026 по футболу между сборными Украины и Азербайджана.

Встреча проходит на стадионе "Краковия".

Игру обслуживает бригада под руководством австрийского рефери Себастьяна Гисхаммера.

21:54

Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана, которые сегодня встретятся в матче отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу.

C первых минут на поле выйдут:

Украина: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Виталий, Миколенко, Николай Матвиенко (к), Илья Забарный, Алексей Гучуляк, Руслан Малиновский, Егор Ярмолюк, Олег Очеретко, Артем Довбик

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Анатолий Нуриев, Эмин Махмудов (к), Аббас Гусейнов, Эльвин Бадалов, Торал Байрамов, Абдулла Хайбуллаев, Нариман Ахундзаде.

Отметим, что матч Украина - Азербайджан начнется сегодня в 22:45 по бакинскому времени.