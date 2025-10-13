 ЧМ-2026: сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Украины | 1news.az | Новости
ЧМ-2026: сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Украины

First News Media09:53 - Сегодня
ЧМ-2026: сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Украины

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Украины.

Игра пройдет в польском городе Краков и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Главным арбитром матча назначен австриец Себастьян Гишаммер.

Отметим, что после трех туров Франция возглавляет группу D с девятью очками. Украина занимает второе место (четыре очка), Исландия - третье (три очка), а сборная Азербайджана с одним очком расположилась на четвертой позиции.

