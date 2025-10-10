Французы пообещали принять меры в случае провокаций на матче «милли»

В преддверии матча 3-го тура группы D отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу между сборными Франции и Азербайджана в Париже хозяева поля примут особые меры.

Как сообщает azerisport.com, учитывая большую армянскую диаспору во Франции, АФФА предупредила своих французских коллег о возможной провокации. Федерация футбола Франции говорила об этом с представителями АФФА и посольством Азербайджана в своей стране, пообещав должным образом обеспечить меры безопасности, а в случае провокаций – принять меры.

Матч Франция – Азербайджан состоится сегодня на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:45 по бакинскому времени.