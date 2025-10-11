ЧМ-2026: Сборная Азербайджана уступила Франции - ОБНОВЛЕНО
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился отборочный матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Азербайджана.
Хозяева поля победили со счетом 3:0.
В другом поединке группы Исландия дома проиграла Украине - 3:5.
13 октября в польском Кракове Азербайджан сыграет с Украиной.
00:25
Идет второй тайм матча отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции.
Встреча проходит на парижском стадионе «Парк де Пренс».
Мбаппе, который в очередной раз остался в одиночестве после углового, навесил в штрафную, где другой оставшийся без присмотра, Рабье, замкнул головой - 2:0.
23:47
Завершен первый тайм в отборочном матче ЧМ-2026 между сборными Франции и Азербайджана.
На стадионе Парк де Пренс в Париже хозяева поля вышли вперед на 45+1-й минуте.
Килиан Мбаппе вписал свое имя на табло.
22:55
В Париже стартовал матч Франция-Азербайджан в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне.
Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» и началась в 22:45 по бакинскому времени.
Встречу обслуживает норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.
22:00
Сегодня стали известны стартовые составы сборных Франции и Азербайджана, которые встретятся в отборочном матче чемпионата мира-2026.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:
Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Дайо Упамекано, Кингсли Коман, Юго Экитике, Килиан Мбаппе, Майкл Олис, Адриен Рабьо, Вильям Салиба, Кефрен Тюрам, Тео Эрнандес.
Азербайджан: Шахруддин Махаммадалиев, Элвин Джафаргулиев, Бехлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рустам Ахмедзаде, Элвин Бадалов, Абдулла Хайбуллаев, Торал Байрамов, Гисмет Алиев.
Отмечается, что матч Франция – Азербайджан начнётся сегодня в 22:45 по бакинскому времени.