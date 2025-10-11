ЧМ-2026: Сборная Азербайджана уступила Франции - ОБНОВЛЕНО

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился отборочный матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Азербайджана.

Хозяева поля победили со счетом 3:0.

В другом поединке группы Исландия дома проиграла Украине - 3:5.

13 октября в польском Кракове Азербайджан сыграет с Украиной.

00:25

Идет второй тайм матча отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции.

Встреча проходит на парижском стадионе «Парк де Пренс».

Мбаппе, который в очередной раз остался в одиночестве после углового, навесил в штрафную, где другой оставшийся без присмотра, Рабье, замкнул головой - 2:0.

23:47

Завершен первый тайм в отборочном матче ЧМ-2026 между сборными Франции и Азербайджана.

На стадионе Парк де Пренс в Париже хозяева поля вышли вперед на 45+1-й минуте.

Килиан Мбаппе вписал свое имя на табло.

22:55

В Париже стартовал матч Франция-Азербайджан в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне.

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» и началась в 22:45 по бакинскому времени.

Встречу обслуживает норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.

22:00

Сегодня стали известны стартовые составы сборных Франции и Азербайджана, которые встретятся в отборочном матче чемпионата мира-2026.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Дайо Упамекано, Кингсли Коман, Юго Экитике, Килиан Мбаппе, Майкл Олис, Адриен Рабьо, Вильям Салиба, Кефрен Тюрам, Тео Эрнандес.

Азербайджан: Шахруддин Махаммадалиев, Элвин Джафаргулиев, Бехлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рустам Ахмедзаде, Элвин Бадалов, Абдулла Хайбуллаев, Торал Байрамов, Гисмет Алиев.

Отмечается, что матч Франция – Азербайджан начнётся сегодня в 22:45 по бакинскому времени.