Намиг Гарачухурлу впервые показал жену, но скрыл её лицо - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня
Исполнитель мейханы Намиг Гарачухурлу впервые показал в социальных сетях снимок с супругой, но при этом прикрыл ее лицо на фотографии изображением невесты.

В годовщину свадьбы Н.Гарачухурлу впервые показал своим подписчикам снимок с супругой и рассказал о семейной жизни, отметив в комментарии следующее:

«12 октября - особенный день для меня. Много лет назад в этот день сотни людей обнимали меня и говорили:

«С днём свадьбы, будь счастлив!». С годами я всё больше понимаю, насколько правильный шаг тогда сделал.

За эти годы мы прошли через множество испытаний, преодолели немало трудностей. Были и такие, кто, не боясь греха, сделал всё возможное, чтобы разрушить наш очаг. А в такие моменты, наоборот, мы становились ещё крепче».

Говоря о супруге, исполнитель мейханы отмечает, что в ее лице нашел свою судьбу, подчеркивая, что «это самый ценный дар, который может быть дан человеку в этом бренном мире».

