Ройа Айхан завершила серию юбилейных концертов аншлагами в Бакинском конгресс-центре - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:40 - Сегодня
Ройа Айхан завершила серию юбилейных концертов аншлагами в Бакинском конгресс-центре - ФОТО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан завершила серию концертов, посвящённых 25-летию творческой деятельности.

Вслед за аншлаговыми выступлениями во Дворце Гейдара Алиева певица в течение двух дней собрала полные залы и в Бакинском конгресс-центре.

Юбилейная программа стала своеобразным путешествием по этапам её карьеры - без привычных шоу-элементов, но с упором на музыку, эмоции и живое общение со зрителями. Каждая композиция находила отклик у публики, превращая концерт в живой диалог между артисткой и зрителями.

Таким образом Ройа Айхан поставила яркую точку в юбилейном цикле концертов, подтвердив статус одной из самых любимых и харизматичных артисток страны.

