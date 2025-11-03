Шарль Леклер объявил о помолвке с моделью - ФОТО

Гонщик F1 Шарль Леклер официально объявил о помолвке со своей девушкой, французской моделью и инфлюенсером Александрой Сент-Мле.

Объявление появилось в Instagram, где пара поделилась фотографией с их собакой и помолвочным кольцом - на одном из кадров видно, что собака носит бирку с надписью: «Dad wants to marry you» (Папа хочет жениться на тебе).

Согласно информации СМИ, кольцо оценивается в сумму около 500 000 долларов (850 000 AZN).

Отметим, что пара начала встречаться в начале 2023 года.