 ​​​​​​​Саида Дадашева отреагировала на слова Бриллиант Дадашевой об избиении мужем – ФОТО
​​​​​​​Саида Дадашева отреагировала на слова Бриллиант Дадашевой об избиении мужем – ФОТО

Феликс Вишневецкий18:05 - Сегодня
​​​​​​​Саида Дадашева отреагировала на слова Бриллиант Дадашевой об избиении мужем – ФОТО

Племянница народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой певица Саида Дадашева отреагировала на ее интервью, в котором Б.Дадашева заявила, что племянница подверглась избиению со стороны супруга, который изолировал ее от семьи Дадашевых и запрещает общаться с матерью.

«После смерти отца (народный артист Азербайджана Рафаэль Дадашев – прим.ред.) мне казалось, что за моей спиной больше никого нет. Но то, что я сегодня увидела в социальных сетях, доказало обратное. Спасибо, Бриллиант ханум, за то, что переживали за меня. Но я очень счастлива со своей семьёй - супругом Магой и сыном Рафаэлем», - пишет Саида Дадашева в социальной сети Instagram.


