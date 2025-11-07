Стало известно, кто проведёт «Детское Евровидение-2025» - ВИДЕО

Организаторы «Детского Евровидения» объявили имена ведущих конкурса, который пройдёт в декабре в Тбилиси.

Главными лицами шоу станут Давид Аладашвили и Лиза Циклаури, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Финал «Детского Евровидения 2025» состоится 13 декабря, когда на сцене прозвучат 18 песен, и одна из них станет победителем – Азербайджан на конкурсе представит 12-летняя певица Ягмур Насруллаева с песней «Miau, miau».

Давид Аладашвили - известный грузинский телеведущий и музыкант. Он регулярно появляется в музыкальных программах телеканала GPB, а также занимает должность художественного руководителя Национального дворца молодёжи Тбилиси.

Лиза Циклаури - телеведущая и журналист, работающая на грузинском телевидении с 2008 года. С 2014-го она ведёт новостные программы и регулярно становится лицом крупнейших национальных и международных событий. В её послужном списке значатся многие другие масштабные мероприятия.

В декабре именно эта яркая пара будет приветствовать Европу и весь мир со сцены «Детского Евровидения» в Грузии, с участниками которого можно ознакомиться ниже.

Читайте по теме:

Стало известно, под каким номером Азербайджан выступит на «Детском Евровидении-2025» - ФОТО

Стал известен первый участник конкурса «Евровидение-2026» - ВИДЕО