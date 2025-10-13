 В одном из поселков Баку канализационные стоки сбрасываются прямо в море - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

В одном из поселков Баку канализационные стоки сбрасываются прямо в море - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:03 - Сегодня
Жители поселка Говсан в Сураханском районе Баку столкнулись с острой экологической проблемой: канализационные стоки массово сбрасываются на прибрежную территорию.

Побережье фактически превратилось в зону экологического бедствия - из-за невыносимого зловония находиться там невозможно.

По словам местных жителей, сточные воды напрямую сливаются в море, что создает критическую угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья населения. Они отмечают, что загрязнение достигло такого уровня, что изменение цвета морской воды заметно даже невооруженным глазом.

Представители Объединенной службы водоснабжения крупных городов сообщили Xəzər Xəbər, что по данному инциденту будет проведено всестороннее расследование, и ситуация прояснится в ближайшее время.

Подробнее - в видеосюжете:

166

