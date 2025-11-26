В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

26 ноября Европарламент одобрил доклад, в котором предложил запретить самостоятельное пользование социальными сетями, видеоплатформами и ИИ-ассистентами для детей до 16 лет. Для подростков 13–16 лет доступ возможен только с согласия родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента. Евродепутаты подчеркнули необходимость усиленной защиты несовершеннолетних в интернете: блокировки функций, вызывающих цифровую зависимость, запрета алгоритмов персонализированного контента и финансового поощрения детей за участие в соцсетях. Также предлагается ответственность высшего руководства платформ за нарушения правил ЕС. Особое внимание уделяется поиску решений для проблем, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта.

Доклад ссылается на исследования, согласно которым почти 97% молодежи ежедневно пользуются интернетом, а около 25% проявляют признаки зависимости. Опрос Eurobarometer показал, что 90% граждан ЕС поддерживают меры по защите детей онлайн.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу и поручила группе экспертов до конца года представить рекомендации по внедрению ограничений на уровне ЕС.