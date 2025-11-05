Карл III посвятил в рыцари Дэвида Бекхэма - ФОТО - ВИДЕО

Король Великобритании Карл III официально посвятил в рыцари Дэвида Бекхэма - торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.

«Я даже не могу начать описывать, каким особенным днём для меня стал этот день, для мальчика, родившегося в Ист-Лондоне, получить рыцарское звание из рук Его Величества Короля. Я искренне тронут и безмерно благодарен за эту честь. Мне посчастливилось представлять нашу страну, и я всегда делал это с гордостью… Я люблю нашу королевскую семью и то, что она значит не только для жителей Великобритании, но и для людей по всему миру. Я никогда не мог и мечтать, что со мной произойдёт такое», - пишет Д.Бекхэм на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Дэвид Бекхэм отмечает, что все футбольные клубы, за которые он играл и сборная Англии, а также лучшие тренеры, партнёры по команде и преданные болельщики помогли ему стать тем, кто он есть сегодня: «Бесконечно благодарен каждому из них. Играть за свою страну навсегда останется самым гордым моментом моей карьеры. Представлять Англию и быть капитаном национальной сборной - это была моя мечта с семи лет. Футбол подарил мне всё, а также дал возможность путешествовать с юных лет. Путешествия открыли мне глаза на проблемы, с которыми сталкиваются дети по всему миру. Мне повезло работать с такими невероятными организациями, как UNICEF, Королевский фонд и Фонд Короля, которые научили меня, как важно помогать детям раскрывать свой потенциал и вдохновлять следующее поколение. Я также горжусь тем, что сотрудничал с нашими ВС, которые жертвуют так многим ради нас всех».

«Всё, чего я когда-либо хотел, - это гордость моей семьи. Моих родителей и бабушек с дедушками, которые всегда были рядом и привили мне правильные ценности - трудолюбие и уважение. Моей прекрасной жене, которая уже 28 лет рядом со мной, моей главной поддержке и опоре в трудные времена… Без неё у меня не было бы такой жизни, какая у меня есть. Моим чудесным детям, которыми я безмерно горжусь, и для которых этот день тоже стал поводом для гордости и вдохновения. Они - наша самая большая радость и моё вдохновение каждый день. Я так сильно вас всех люблю», - подытоживает Дэвид Бекхэм.

