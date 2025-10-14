Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

Сегодня в Баку Экспо Центре состоялась официальная церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели.

Это одно из ведущих отраслевых событий региона в строительном секторе, объединяющее ряд международных выставок: 30-я Юбилейная Азербайджанская Международная Строительная Выставка – «BakuBuild», 5-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» – «Rebuild Karabakh», 17-я Международная Выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» – «Aquatherm Baku», 4-я Каспийская Международная Выставка «Индустрия Пластмасс и Полимеров» – «Plastex Caspian», а также 13-я Каспийская Международная Выставка «Дорожная Инфраструктура и Общественный Транспорт» – «Road&Traffic».

На официальной церемонии открытия было зачитано приветственное письмо Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, адресованное участникам и гостям выставки «Rebuild Karabakh», проходящей в рамках Каспийской Строительной Недели.

Президент подчеркнул, что значение выставки «Rebuild Karabakh» для местных и международных участников с каждым годом возрастает. На выставке демонстрируются современные технологии и передовые инновационные решения, обсуждаются совместные проекты и возможности партнёрства, создаются новые перспективы, направленные на социально-экономическое развитие региона. Эта авторитетная выставка отражает реальность устойчивого строительства, прогресса и мира, выступая как важное событие, ориентированное на будущее.

Глава государства отметил, что в рамках программы «Большое возвращение» в освобождённых территориях успешно реализуются масштабные работы по восстановлению и строительству, которые кардинально меняют облик региона.

На открытии выступили: председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и контролю потребительского рынка при Президенте Азербайджанской Республики Эльнур Бакиров, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Ильгар Исбатов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Мясим Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов, заместитель исполнительного директора Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO Турал Гаджилы, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Элбай Гасымзаде, генеральный директор компании «ICA Events» Эдвард Стрэйчан.

Выступающие подчеркнули особое значение выставки «Rebuild Karabakh» в рамках восстановления и реконструкции освобождённых территорий. Мероприятие вносит значительный вклад во внедрение инновационных технологий, реализацию проектов на освобождённых территориях и рост международных инвестиций.

По мнению спикеров, выставка «Rebuild Karabakh» стала важной платформой для сохранения и популяризации культурного наследия региона. Ежегодно на этой выставке демонстрируются различные проекты и обсуждаются инициативы, направленные на возрождение и развитие Карабаха.

Вип-гости отметили, что выставка объединяет деловое, социальное и культурное направления, выступая важной платформой для обмена опытом и формирования новых идей, направленных на дальнейшее развитие Карабаха.

В заключение генеральный директор компании «ICA Events» Эдвард Стрэйчан привел статистические данные по Caspian Construction Week, поблагодарил спонсоров и партнеров выставки и пожелал участника успешной плодотворной работы.

Позже участники и гости церемонии открытия приняли участие в VIP-туре.

Поддержку мероприятию оказывают Министерство экономики Азербайджанской Республики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, Исполнительная власть города Баку, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Агентство государственного жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Фонд возрождения Карабаха, Союз архитекторов Азербайджана, Ассоциация строительных производителей Азербайджана (ATİA), Азербайджанская Ассоциация производителей строительных материалов (ATMIA). «KOBİA», «AZPROMO», Фонд возрождения Карабаха, «MİDA» и «ASK» будут представлены на выставке собственными стендами.

В этом году экспозиция займёт три павильона Баку Экспо Центра. В рамках Каспийской Строительной Недели примут участие 299 компаний из 17 стран. Помимо Азербайджана, в числе участников — Германия, Беларусь, Объединённые Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Израиль, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан, Чехия и Южная Корея. Германия, Италия, Узбекистан и Турция представлены на выставке своими национальными павильонами.

Генеральным спонсором юбилейной недели в этом году выступает «PMD Group» – ведущая компаниия в Азербайджане, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и управлении недвижимостью.

Официальным банком является «PASHA Bank», ведущий корпоративный финансовый институт страны.

Официальный отель мероприятия — «Absheron Hotel Group». Официальные гостиничные партнёры осенних выставок 2025 года — «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Компания «AzinTelecom» выступает официальным партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh».

Официальным партнёром по наружной рекламе осенних выставок 2025 года и выставок, которые пройдут в 2026 году, является компания «Bilbord.al».

Организаторами Каспийской Строительной Недели являются компании «Iteca Caspian», «Caspian Event Organisers» и их международные партнёры «ICA Events» и «Caspian Event Management FZ-LLC». Каспийская Строительная Неделя активно поддерживается Ассоциацией Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

Подробную информацию можно получить на официальных сайтах и страницах выставок в социальных сетях: www.rebuildkarabakh.az, www.bakubuild.az, www.aquatherm.az, www.roadtraffic.az и www.plastex.az.