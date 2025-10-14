 Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

First News Media13:07 - Сегодня
Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

Сегодня в Баку Экспо Центре состоялась официальная церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели.

Это одно из ведущих отраслевых событий региона в строительном секторе, объединяющее ряд международных выставок: 30-я Юбилейная Азербайджанская Международная Строительная Выставка – «BakuBuild», 5-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» – «Rebuild Karabakh», 17-я Международная Выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» – «Aquatherm Baku», 4-я Каспийская Международная Выставка «Индустрия Пластмасс и Полимеров» – «Plastex Caspian», а также 13-я Каспийская Международная Выставка «Дорожная Инфраструктура и Общественный Транспорт» – «Road&Traffic».

На официальной церемонии открытия было зачитано приветственное письмо Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, адресованное участникам и гостям выставки «Rebuild Karabakh», проходящей в рамках Каспийской Строительной Недели.

Президент подчеркнул, что значение выставки «Rebuild Karabakh» для местных и международных участников с каждым годом возрастает. На выставке демонстрируются современные технологии и передовые инновационные решения, обсуждаются совместные проекты и возможности партнёрства, создаются новые перспективы, направленные на социально-экономическое развитие региона. Эта авторитетная выставка отражает реальность устойчивого строительства, прогресса и мира, выступая как важное событие, ориентированное на будущее.

Глава государства отметил, что в рамках программы «Большое возвращение» в освобождённых территориях успешно реализуются масштабные работы по восстановлению и строительству, которые кардинально меняют облик региона.

На открытии выступили: председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и контролю потребительского рынка при Президенте Азербайджанской Республики Эльнур Бакиров, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Ильгар Исбатов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Мясим Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов, заместитель исполнительного директора Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO Турал Гаджилы, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Элбай Гасымзаде, генеральный директор компании «ICA Events» Эдвард Стрэйчан.

Выступающие подчеркнули особое значение выставки «Rebuild Karabakh» в рамках восстановления и реконструкции освобождённых территорий. Мероприятие вносит значительный вклад во внедрение инновационных технологий, реализацию проектов на освобождённых территориях и рост международных инвестиций.

По мнению спикеров, выставка «Rebuild Karabakh» стала важной платформой для сохранения и популяризации культурного наследия региона. Ежегодно на этой выставке демонстрируются различные проекты и обсуждаются инициативы, направленные на возрождение и развитие Карабаха.

Вип-гости отметили, что выставка объединяет деловое, социальное и культурное направления, выступая важной платформой для обмена опытом и формирования новых идей, направленных на дальнейшее развитие Карабаха.

В заключение генеральный директор компании «ICA Events» Эдвард Стрэйчан привел статистические данные по Caspian Construction Week, поблагодарил спонсоров и партнеров выставки и пожелал участника успешной плодотворной работы.

Позже участники и гости церемонии открытия приняли участие в VIP-туре.

Поддержку мероприятию оказывают Министерство экономики Азербайджанской Республики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, Исполнительная власть города Баку, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Агентство государственного жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Фонд возрождения Карабаха, Союз архитекторов Азербайджана, Ассоциация строительных производителей Азербайджана (ATİA), Азербайджанская Ассоциация производителей строительных материалов (ATMIA). «KOBİA», «AZPROMO», Фонд возрождения Карабаха, «MİDA» и «ASK» будут представлены на выставке собственными стендами.

Генеральным спонсором юбилейной недели выступает компания «PMD Group» — один из ведущих девелоперов Азербайджана в сфере развития, инвестиций и управления недвижимостью.

Официальным банком-партнёром мероприятия является «PASHA Bank», ведущий корпоративный финансовый институт страны.

Официальным партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh» выступает компания «AzinTelecom».

В этом году экспозиция займёт три павильона Баку Экспо Центра. В рамках Каспийской Строительной Недели примут участие 299 компаний из 17 стран. Помимо Азербайджана, в числе участников — Германия, Беларусь, Объединённые Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Израиль, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан, Чехия и Южная Корея. Германия, Италия, Узбекистан и Турция представлены на выставке своими национальными павильонами.

Генеральным спонсором юбилейной недели в этом году выступает «PMD Group» – ведущая компаниия в Азербайджане, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и управлении недвижимостью.

Официальным банком является «PASHA Bank», ведущий корпоративный финансовый институт страны.

Официальный отель мероприятия — «Absheron Hotel Group». Официальные гостиничные партнёры осенних выставок 2025 года — «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Компания «AzinTelecom» выступает официальным партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh».

Официальным партнёром по наружной рекламе осенних выставок 2025 года и выставок, которые пройдут в 2026 году, является компания «Bilbord.al».

Организаторами Каспийской Строительной Недели являются компании «Iteca Caspian», «Caspian Event Organisers» и их международные партнёры «ICA Events» и «Caspian Event Management FZ-LLC». Каспийская Строительная Неделя активно поддерживается Ассоциацией Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

Подробную информацию можно получить на официальных сайтах и страницах выставок в социальных сетях: www.rebuildkarabakh.az, www.bakubuild.az, www.aquatherm.az, www.roadtraffic.az и www.plastex.az.

Поделиться:
159

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

В мире

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Общество

Стартовал электронный перевод учащихся на 2025–2026 учебный год

Общество

3а 9 месяцев в ДТП с мотоциклами и мопедами погибли 10 человек

Общество

Государственная налоговая служба запустила новый сервис

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

Делегации Азербайджана, Ирана и России осмотрели мост Астарачай и Астаринский грузовой терминал

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Опасный TikTok тренд унес жизнь 12-летней азербайджанки в метро Нью-Йорка - ВИДЕО

Погода на среду: В Баку ожидается моросящий дождь

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Последние новости

ВОЗ предупреждает о широком распространении устойчивости к стандартным антибиотикам во всем мире

Сегодня, 14:07

Эрдоган: Участие ВС Турции в деятельности оперативной группы по Газе обсуждается

Сегодня, 14:02

Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран

Сегодня, 13:58

Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США

Сегодня, 13:55

Государственная налоговая служба запустила новый сервис

Сегодня, 13:50

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Сегодня, 13:45

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Сегодня, 13:37

30 лет «Caspian Construction Week» - ФОТО

Сегодня, 13:28

Президент: Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh с каждым годом возрастает

Сегодня, 13:25

Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

Сегодня, 13:22

Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

Сегодня, 13:07

Мирзоян: Обслуживанием TRIPP будет заниматься армяно-американская компания

Сегодня, 13:00

Делегации Азербайджана, Ирана и России осмотрели мост Астарачай и Астаринский грузовой терминал

Сегодня, 12:52

ИИ научился обману и манипуляциям, чтобы побеждать в спорах

Сегодня, 12:48

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

Сегодня, 12:42

Борьба с ранними браками: тысячи участниц прошли тренинги

Сегодня, 12:40

Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится в декабре

Сегодня, 12:38

Число иностранных студентов в азербайджанских вузах выросло на 32%

Сегодня, 12:32

Министр: Объем транзита казахстанской нефти по БТД может быть увеличен

Сегодня, 12:28

В Таджикистане начались совместные учения ОДКБ

Сегодня, 12:25
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10