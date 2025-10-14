В Азербайджанской национальной библиотеке открылся «Уголок туркменской литературы» - ФОТО

В Азербайджане продолжаются Дни культуры Туркменистана, организованные Министерством культуры АР.

14 октября в Азербайджанской национальной библиотеке состоялась церемония открытия «Уголка туркменской литературы».

Директор библиотеки Керим Таиров, выступая с речью на открытии, назвал создание «Уголка туркменской литературы» значимым событием и подчеркнул, что это станет вкладом в развитие литературных связей между двумя странами.

Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров отметил, что в последние годы культурные отношения между странами стремительно развиваются, а Дни культуры Туркменистана имеют большое значение в этом процессе.

Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсехет Ширимов выразил удовлетворение широким интересом и вниманием к туркменской культуре и литературе в Азербайджане и поблагодарил руководство библиотеки за создание литературного уголка, заявив, что планируется регулярно пополнять его новыми изданиями.

Президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Института литературы имени Низами Гянджеви, академик Иса Габиббейли рассказал о проводимых в Азербайджане исследованиях, посвящённых туркменской литературе, и отметил, что в институте действует центр, названный в честь выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Посол Туркменистана в Азербайджане Гурбан Эльясов подчеркнул, что литература и культура служат прочным мостом между народами, отметив важность создания в ближайшем будущем «Уголка азербайджанской литературы» в Национальной библиотеке Туркменистана.

