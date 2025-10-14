В Баку загорелся Range Rover - ВИДЕО

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице М.Алиева в Низаминском районе города Баку.

Как передает 1news,az, об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, удалось предотвратить распространение огня на другие части легкового автомобиля марки Range Rover, пожар, возникший в моторном отсеке, был ликвидирован в короткие сроки.

В результате пожара сгорело электрическое оборудование в моторном отсеке автомобиля.

Оставшаяся часть автомобиля была защищена от огня.