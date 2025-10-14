В Таджикистане начались совместные учения ОДКБ
Совместные учения стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025 проводятся в Таджикистане в период с 14 по 19 октября, участники прибывают в республику.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.
"В период с 14 по 19 октября подразделения, участвующие в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", совершают перегруппировку в Республику Таджикистан", - рассказали там.
Источник: ТАСС
