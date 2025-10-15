Ильхам Алиев утвердил соглашение по СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Соглашение «О сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в области предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в сфере общественного здравоохранения», подписанное 28 октября 2022 года на заседании Совета глав правительств СНГ.

Глава государства подписал соответствующий закон, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.