Президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции

Президент Палестины Махмуд Аббас дал указание подготовить первый проект национальной конституции.

Об этом заявил его специальный посланник Мухаммед Штайе, передает ТАСС.

«Президент дал нам три месяца на то, чтобы завершить работу над первым проектом конституции Палестины. <...> Теперь мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина», — сказал он.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе. 9 октября он сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

В сентябре несколько стран признали государственность Палестины. Это сделали Португалия, Канада, Австралия, Великобритания, а также Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании независимости Палестины на трибуне Организации Объединенных Наций.