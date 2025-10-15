 Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа

First News Media14:25 - Сегодня
Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа

Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию лидера США Дональда Трампа для того, чтобы уделять больше внимания своему бизнесу, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на два осведомленных неназванных источника.

В конце сентября газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США заявляла, что Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года.

"Уиткофф панирует покинуть администрацию (Трампа - ред.) для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после "изнурительного" графика дипломатической работы на Ближнем Востоке", - пишет издание со ссылкой на оба источника.

Издание не уточняет, когда именно спецпосланник может покинуть свой пост.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
184

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Общество

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Политика

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

В мире

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Лукашенко: Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз

На 80-м году жизни скончалась звезда «Крестного отца» Дайан Китон

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Последние новости

В Баку открылась выставка всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы - ФОТО

Сегодня, 15:15

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

Сегодня, 15:00

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Сегодня, 14:55

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Сегодня, 14:45

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Сегодня, 14:42

В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках

Сегодня, 14:35

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Сегодня, 14:33

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:30

Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа

Сегодня, 14:25

Стартовало строительство ещё одного надземного пешеходного перехода - ФОТО

Сегодня, 14:20

Песков: Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Сегодня, 14:17

Президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции

Сегодня, 14:10

Марцелина Зелиньска:«Генплан Шуши объединяет культурное наследие и современное развитие»

Сегодня, 14:08

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

Сегодня, 14:00

Ильхам Алиев утвердил соглашение по СНГ

Сегодня, 13:57

Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

Сегодня, 13:55

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 13:42

В Хырдалане произошла поножовщина

Сегодня, 13:39

Павел Дуров: «Основные права всех европейцев остаются в опасности»

Сегодня, 13:37
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10