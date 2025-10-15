Президент Мадагаскара покинул страну на фоне массовых протестов поколения Z

Президент Мадагаскара Андри Раджуэлина покинул страну после того, как части вооружённых сил дезертировали и присоединились к демонстрантам, требующим его отставки.

Об этом сообщил лидер оппозиции и депутат парламента Ситени Рандрианасолониайко. По его словам, Раджуэлина покинул Мадагаскар в воскресенье вечером, когда протесты в Антананариву и других городах переросли в столкновения с полицией.

Официальные представители офиса президента отказались от комментариев. Однако поздно вечером в понедельник Раджуэлина выступил с обращением к нации, опубликованным в прямом эфире на Facebook. Он заявил, что был вынужден «покинуть столицу ради собственной безопасности», но подчеркнул, что не собирается уходить в отставку

Массовые демонстрации, охватившие Мадагаскар в последние недели, стали частью глобальной волны протестов, инициированных молодёжными движениями поколения Z. Участники акций обвиняют власти в коррупции, росте цен и безработице, требуя «новой политической эпохи» и честных выборов.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова