На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения

Армия Пакистана открыла огонь в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном, передает телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы страны.

"На постах боевиков вспыхнули пожары, и талибы отступили, оставив после себя множество убитых", — говорится в сообщении.

Накануне вечером афганский новостной портал Tolo News передал, что между афганскими и пакистанскими военными в районе уезда Зазай-Майдан в афганской провинции Хост началась перестрелка.

Утром во вторник перестрелка между пограничниками двух стран произошла в районе уезда Шорабак афганской провинции Кандагар.

Конфликт на границе начался на прошлой неделе после того, как ранее власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.

Источник: РИА Новости