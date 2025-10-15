Умер пионер нео-соула D’Angelo - ВИДЕО

Американский певец и музыкант D’Angelo умер 14 октября 2025 года в возрасте 51 года.

Как сообщили его близкие, причиной смерти стал рак, с которым артист боролся в последние годы - по данным нескольких изданий, в последние недели музыкант находился в хосписе.

D’Angelo -— один из главных представителей нео-соула. Он получил мировую известность благодаря альбомам Brown Sugar (1995) и Voodoo (2000), а его песня «Untitled (How Does It Feel)» стала культовой.