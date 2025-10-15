После долгого перерыва на Приморском бульваре вновь заработали аттракционы - ФОТО

Любимая многими зона развлечений Приморского бульвара вновь принимает посетителей.

«Любимая развлекательная зона Бульвара была восстановлена на своём традиционном месте - рядом с Морским вокзалом и снова открыта для посетителей с современными и полностью новыми аттракционами», - сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Управления Приморского бульвара.

«Это место, объединяющее приятные воспоминания прошлых лет и обновлённую атмосферу, готово радовать гостей массой развлечений», - подчеркивается в пресс-релизе.