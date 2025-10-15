В Ханкенди стартовал III Азербайджанский национальный градостроительный форум - ФОТО

Сегодня в городе Ханкенди начал свою работу 3-й Национальный градостроительный форум.

Как передает 1news.az, мероприятие проводится на тему «На пути к климатически устойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения».

Форум проходит в рамках партнерства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре с Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам («ООН-Хабитат»).

В мероприятии принимают участие представители около 400 государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.

Трехдневное мероприятие станет единой платформой для местных и международных экспертов для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в сфере градостроительства.

На Форуме будут обсуждаться такие темы, как процессы устойчивого восстановления после конфликтов и стихийных бедствий, обеспечение жильем и достойными населенными пунктами, устойчивые и здоровые города, экологические и энергоэффективные практики, цифровизация и инновационные подходы, Цели устойчивого развития и Новая городская повестка дня, развитие региональных и международных партнерств.

В рамках Форума также будут представлены презентации о широкомасштабных восстановительных и созидательных работах, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, применяемых современных градостроительных стандартах и инновационных технологиях, достижениях Азербайджана в постконфликтный период, а также о передовом опыте различных стран. В то же время дискуссии, организованные с участием авторитетного академического состава, проводящего исследования в области градостроительства, укрепят обмен знаниями в этой области и послужат стимулом для принятия устойчивых, основанных на науке решений.

Форум завершится в Баку 17 октября.