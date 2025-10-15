СМИ: Москва больше не вмешивается в политику Армении

Кремль занял позицию устойчивого нейтралитета по отношению к внутриполитическим процессам в Армении.

Об этом пишет Грапарак.

«Москва больше не направляет в страну политических эмиссаров, а тех, кто едет из Армении за «добром» (разрешением или поддержкой), теперь вежливо, но решительно отфутболивают.

Возможно, именно этим объясняются реверансы второго президента Армении Роберта Кочаряна в адрес США на его недавней пресс-конференции. Напомним, Кочарян предложил не отменять документ, подписанный Вашингтоном 8 августа, а добавить в него выгодные для Армении пункты, изменить характер переговоров и попытаться извлечь пользу из интереса, который проявляют США к нашему региону.

Возможно, именно это заявление и было основной целью пресс-конференции Кочаряна - чтобы передать обществу сигнал: они (оппозиция) не только сторонники союзнических отношений с Россией, но и готовы строить конструктивные отношения с США и, придя к власти, не собираются аннулировать вашингтонские соглашения», отмечает издание.