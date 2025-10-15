Мигрантов в РФ будут проверять на наличие гепатита

Министерство здравоохранения России подготовило проект изменений в порядок проведения медицинского освидетельствования для иностранцев, лиц без гражданства и лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года в список обязательных анализов будет включена проверка на наличие вирусных гепатитов B и C. Как отмечается в пояснительной записке, изменения направлены на «совершенствование организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования».

Согласно действующему законодательству, медицинское освидетельствование необходимо для получения разрешения на работу, временного проживания или вида на жительство в России. Иностранные граждане, прибывающие для трудовой деятельности, должны пройти обследование в течение 30 дней со дня въезда в страну. Тем, кто въезжает в Россию с другими целями, отводится 90 дней.

В настоящее время обследование включает тестирование на наличие в организме наркотических веществ, а также заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К таким болезням относятся ВИЧ-инфекция (в том числе бессимптомная форма), туберкулёз, сифилис и лепра.

В случае утверждения новых правил, в обязательный перечень добавятся исследования на острые и хронические вирусные гепатиты B и C.

Источник: Ведомости

Джамиля Суджадинова