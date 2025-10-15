Лондон и Оттава присоединятся к плану ЕС по изъятию активов РФ

Великобритания и Канада присоединятся к плану Евросоюза по схеме так называемого репарационного кредита, которая подразумевает использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, европейские страны близки к компромиссу относительно механизма изъятия активов. Агентство уточняет, что власти Великобритании ранее заморозили активы РФ на сумму $33 млрд. Сколько замороженных активов может находиться в юрисдикции Канады, агентство не уточняет.

Ожидается, что страны ЕС достигнут компромисса по плану в отношении российских активов на следующей неделе, после чего будет разработан юридический механизм по их использованию. В ЕС надеются, что смогут выделить Украине средства по новой схеме к апрелю следующего года, пишет агентство.

Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис 10 октября призвал страны Группы семи, в первую очередь Великобританию и Канаду, присоединиться к плану ЕС по российским активам.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль организует юридическое преследование причастных к краже российских активов.

Источник: ТАСС