 Турция планирует в три этапа завершить процесс возвращения беженцев в Сирию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Турция планирует в три этапа завершить процесс возвращения беженцев в Сирию

First News Media12:13 - Сегодня
Турция планирует в три этапа завершить процесс возвращения беженцев в Сирию

Анкара планирует ускорить процесс достойного возвращения 2 млн 370 тыс. беженцев в Сирию, для чего разработан трехэтапный план.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на турецкие СМИ, власти планируют отменить статус беженца для сирийцев, которые уже 15 лет находятся на территории страны.

Первый этап плана стимулирования возвращения беженцев предполагает отмену бесплатных медицинских услуг для сирийцев. Начиная с 1 января 2026 года сирийцы в статусе беженцев будут обязаны выплачивать социальные страховые взносы. В противном случае услуги системы здравоохранения для них окажутся платными.

Кроме того, с окончанием действия разрешения на соискание убежища сирийцы, как и все другие категории иностранцев, должны обращаться за получением разрешения на проживание в Турции. Для этого будет необходимо предоставить в миграционные органы свидетельство о наличии недвижимости либо договор об аренде жилья, а также трудовой договор, медицинскую страховку и выписку о наличии средств в банке. Будут учитываться также условия в домах, где проживают беженцы.

Наконец, на третьем этапе, сирийцам в качестве стимулирования возвращения на родину будет оказываться финансовая помощь. Однако эти средства будут выделяться не из бюджета Турции, а за счет фондов ООН.

Глава МИД Турции Хакан Фидан накануне заявил, что Анкара нацелена на обеспечение добровольного и достойного возвращения сирийцев на родину. «Мы никогда не применим форм давления на беженцев, какое бы количество их ни проживало в Турции», - подчеркнул министр.

Согласно официальным данным, с момента бегства Башара Асада из Сирии и по 8 декабря 2025 года из Турции в Сирию вернулось более 600 тысяч беженцев.

Поделиться:
303

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Lifestyle

Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

Общество

Завтра в Баку может выпасть мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

Лейла Алиева приняла участие в вечере памяти общенационального лидера Гейдара ...

В мире

В результате стрельбы в Сиднее погибли 10 человек

В Берлин для переговоров по Украине прибыла делегация США

ХАМАС подтвердил гибель высокопоставленного командира

Задержаны двое подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Звезда «Криминального чтива» найден мертвым у себя дома

Дочь известной турецкой певицы Гюллю арестована по делу об убийстве

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

Утечка воды в Лувре повредила сотни редких книг

Последние новости

В результате стрельбы в Сиднее погибли 10 человек

Сегодня, 15:07

В Берлин для переговоров по Украине прибыла делегация США

Сегодня, 14:50

Азербайджан принимает участие на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Сегодня, 14:37

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:22

ХАМАС подтвердил гибель высокопоставленного командира

Сегодня, 14:02

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 13:46

Вниманию водителей: завтра на дорогах возможен гололед

Сегодня, 13:30

Задержаны двое подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

Сегодня, 13:15

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:57

Крупный ледник «Судного дня» в Антарктиде может обрушиться, последствия необратимы

Сегодня, 12:46

Турция планирует в три этапа завершить процесс возвращения беженцев в Сирию

Сегодня, 12:13

В Индии арестовали организатора визита Месси после беспорядков - ВИДЕО

Сегодня, 11:57

В Сумгайыте сносятся «финские дома» - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

ITV об итогах «Детского Евровидения 2025»: «Ягмур успешно выполнила свою миссию» - ВИДЕО

Сегодня, 11:22

МЧС разъяснило правила пожарной безопасности для граждан, проживающих на освобожденных территориях - ФОТО

Сегодня, 11:16

НАТО призвали готовиться к противостоянию с Россией

Сегодня, 11:05

В Азербайджане стартуют Дни узбекской культуры

Сегодня, 10:41

В Германии самолет совершил посадку на оживленную улицу, есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Фактическая погода: Мокрый снег и ветер

Сегодня, 10:08

Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели встречу в ОАЭ

Сегодня, 09:34
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00