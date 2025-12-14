Турция планирует в три этапа завершить процесс возвращения беженцев в Сирию

Анкара планирует ускорить процесс достойного возвращения 2 млн 370 тыс. беженцев в Сирию, для чего разработан трехэтапный план.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на турецкие СМИ, власти планируют отменить статус беженца для сирийцев, которые уже 15 лет находятся на территории страны.

Первый этап плана стимулирования возвращения беженцев предполагает отмену бесплатных медицинских услуг для сирийцев. Начиная с 1 января 2026 года сирийцы в статусе беженцев будут обязаны выплачивать социальные страховые взносы. В противном случае услуги системы здравоохранения для них окажутся платными.

Кроме того, с окончанием действия разрешения на соискание убежища сирийцы, как и все другие категории иностранцев, должны обращаться за получением разрешения на проживание в Турции. Для этого будет необходимо предоставить в миграционные органы свидетельство о наличии недвижимости либо договор об аренде жилья, а также трудовой договор, медицинскую страховку и выписку о наличии средств в банке. Будут учитываться также условия в домах, где проживают беженцы.

Наконец, на третьем этапе, сирийцам в качестве стимулирования возвращения на родину будет оказываться финансовая помощь. Однако эти средства будут выделяться не из бюджета Турции, а за счет фондов ООН.

Глава МИД Турции Хакан Фидан накануне заявил, что Анкара нацелена на обеспечение добровольного и достойного возвращения сирийцев на родину. «Мы никогда не применим форм давления на беженцев, какое бы количество их ни проживало в Турции», - подчеркнул министр.

Согласно официальным данным, с момента бегства Башара Асада из Сирии и по 8 декабря 2025 года из Турции в Сирию вернулось более 600 тысяч беженцев.