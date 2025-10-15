Анаклаудия Россбах: «Азербайджан - глобальный пример городского планирования и климатической устойчивости»

Инициативы Азербайджана в области городского планирования и климатической устойчивости признаны положительным примером на глобальном уровне.

Как передает 1news.az, об этом заявила исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах во время своего выступления на III Азербайджанском градостроительном форуме, проходящем в Ханкенди.

Она отметила, что проводимый Форум станет поворотным моментом в глобальной городской политике в связи с предстоящим в 2026 году 13-м Всемирным городским форумом (WUF13). Россбах подчеркнула, что Форум вносит важный вклад в формирование результатов COP30 и в WUF13, который совпадает с серединой срока реализации «Новой повестки дня развития городов».

По ее словам, в 2026 году также будет представлен Глобальный обзор Цели 11 («Устойчивые города и сообщества») в рамках Целей устойчивого развития. Представитель ООН добавила, что темой WUF13, который пройдет в Баку, станет «Мир с жильем: безопасность и равенство», что повысит внимание к вопросам жилья и городского равенства. «WUF13 в Баку станет ключевой платформой для обновления глобальных партнерств и обязательств по устойчивому к изменению климата городскому развитию», - подчеркнула Россбах.