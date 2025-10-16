 Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

First News Media17:04 - Сегодня
Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза создать к концу 2026 года союз с Украиной по беспилотникам, главной целью которого станет масштабирование их производства.

Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, представляя дорожную карту повышения боеготовности Евросоюза до 2030 года, которая подразумевает тотальную милитаризацию экономики сообщества.

«Украина является первой линией обороны. К концу 2026 года мы намерены создать Союз дронов с Украиной, опираясь на опыт украинского производства, что позволит значительно снизить издержки», - сказала Каллас.

Источник: ТАСС

Поделиться:
144

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ...

Политика

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Общество

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Мнение

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. ...

В мире

ЕС должен потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

В Нефтечале задержан браконьер

Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Израиле начался суд над Нетаньяху

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Нетаньяху объявил о победе Израиля

Лукашенко: Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз

Последние новости

​​​​​​​Блогер раскритиковала жестокое обращение с животными в бакинском детском пространстве - ВИДЕО

Сегодня, 17:40

ЕС должен потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

Сегодня, 17:16

В Нефтечале задержан браконьер

Сегодня, 17:15

Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Сегодня, 17:07

Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Сегодня, 17:04

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Сегодня, 16:55

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Сегодня, 16:40

Пашинян уверен в поддержке народа на парламентских выборах 2026 года

Сегодня, 16:35

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. Взгляд Ильгара Велизаде

Сегодня, 16:30

Организатор покушения на Пашиняна получил два года тюрьмы

Сегодня, 16:25

Ильхам Алиев: Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом

Сегодня, 16:20

Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 16:12

Экс-дипломат приговорен к пяти годам лишения свободы

Сегодня, 16:00

В школах стартует проект «Навыки безопасного пользования Интернетом»

Сегодня, 15:54

Скончался звезда сериала «Yabancı Damat»

Сегодня, 15:35

Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

Сегодня, 15:30

В Баку состоится военный парад

Сегодня, 15:25

Народный артист Рамиз Гулиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Мехрибан Зейналова бьёт тревогу: Слишком тяжёлые рюкзаки угрожают здоровью школьников

Сегодня, 15:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10