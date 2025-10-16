Азербайджан, Индонезия и Пакистан могут стать частью стабилизационных сил в секторе Газа

Азербайджан, Индонезия и Пакистан являются основными претендентами на направление войск для будущих стабилизационных сил в секторе Газа, сообщили изданию Politico бывший и действующий сотрудники Минобороны США на условиях анонимности.

По словам действующего представителя Пентагона, переговоры о составе сил продолжаются, и ни одна страна пока не взяла на себя твердых обязательств. Он отметил, что именно эти три страны проявили наибольший интерес.

План Трампа по установлению мира в секторе Газа из 20 пунктов предусматривает, что США будут сотрудничать с арабскими и другими партнёрами для развертывания временных стабилизационных сил, которые будут обучать и поддерживать проверенные палестинские полицейские силы, а также будут консультироваться с Египтом и Иорданией по этим вопросам. США заявили, что американские войска не будут находиться в секторе Газа.

Так называемые международные стабилизационные силы являются важнейшим компонентом плана Трампа по прекращению войны между ХАМАС и Израилем и прокладыванию пути к окончательной демилитаризации и восстановлению Газы.

Как минимум, до развертывания таких сил потребуется несколько месяцев. Многие дипломаты и аналитики скептически относятся к тому, что план Трампа когда-либо выйдет за рамки нынешней фазы — прекращения огня в обмен на освобождение всех оставшихся заложников в Израиле.

«С момента принятия решения о том, кто будет участвовать, пройдет два-три месяца», — сказал Дэн Шапиро, занимавший в администрации Байдена пост высокопоставленного чиновника по Ближнему Востоку в Пентагоне.

Белый дом и посольства Индонезии, Пакистана и Азербайджана не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

США направили в Израиль 200 военнослужащих для координации усилий по поддержанию режима прекращения огня и стабилизации обстановки в анклаве. Войска, находящиеся под командованием Центрального командования США, будут размещены в координационном центре по гражданским и военным вопросам, который будет расположен к северу от сектора Газа в Израиле. Ожидается, что в координационном центре также будут размещены военнослужащие Египта, Катара и ОАЭ. В настоящее время египетские силы помогают извлекать тела погибших заложников в секторе Газа.

В свою очередь бывший представитель Минобороны заявил, что координация действий с Индонезией и Азербайджаном еще больше усложняет усилия по стабилизации, поскольку они не входят в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM).