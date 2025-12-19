Милли Меджлис утвердил Акт об амнистии

В парламенте Азербайджана завершилось обсуждение проекта постановления Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета", инициированной Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, проект постановления зачитал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что амнистия будет применена в течение четырех месяцев со дня вступления в силу.

Проект постановления Милли Меджлиса был поставлен на голосование и принят.