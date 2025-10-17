Погода на субботу: В Азербайджане ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 18 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в ночь и утро с 17 на 18 октября в отдельных местах возможен небольшой моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 °C, днём 19-22 °C. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днём 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся в большинстве районов. Местами ожидается переменная туманность. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13–16 °C, днём 18–23 °C; в горах ночью 0–5 °C, днём 5–9 °C.

