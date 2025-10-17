 Президент Ильхам Алиев: На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев: На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций

First News Media16:20 - Сегодня
На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций, где в условиях взаимовлияния формировались культуры, религии и традиции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий.

Глава государства подчеркнул, что совместное проживание представителей всех религий и этнических групп в условиях взаимного уважения, доверия и мира сыграло важную роль в общественно-политическом развитии нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

«Сохранение традиций мультикультурализма и толерантности является неотъемлемой частью социально-культурных основ азербайджанского общества и одним из основных направлений государственной политики», - отмечается в обращении Президента Ильхама Алиева.

