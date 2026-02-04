Румынские приключения братьев Керимовых - Как была приобретена многочисленная недвижимость?

В СМИ бурные обсуждения вызвала информация о покупке многочисленных квартир в Румынии Умидом Абузарли, сыном бывшего главы исполнительной власти Сальянского района Тахира Керимова.

Масштаб дискуссий разросся после того, как У.Абузарли в своем сообщении прессе связал приобретение недвижимости за рубежом с «правительственной деятельностью».

Лица, комментирующие данный вопрос, заявили, что трата заработанных в Азербайджане средств подобным образом за границей является неправильной. Кроме того, не подтвердились слова У.Абузарли о том, что он якобы уже 25 лет живет в Румынии.

Qafqazinfo, ссылаясь на собственное расследование отмечает, что сын бывшего главы ИВ района до последних лет жил в Азербайджане и работал в различных структурах.

У.Абузарли, ранее известный как учредитель Центра образования и развития «Level Up», в 2015 году был назначен на должность как один из активных молодых членов партии «Ени Азербайджан» (YAP). В качестве координатора офиса Молодежного объединения YAP он посещал зарубежные страны. После этого он был выдвинут на должность главы отдела по связям с международными организациями Госкомитета по работе с диаспорой. Это назначение, состоявшееся при председателе Назиме Ибрагимове, было встречено неоднозначно и вызвало недовольство.

Позже на общем собрании Федерации, прошедшем в Министерстве молодежи и спорта, Заур Алиев был утвержден президентом Федерации плавания Азербайджана на 4 года, а Халиг Илдырымзаде, Даянат Садуллаев и Умид Абузарли были утверждены на должности вице-президентов.

В отличие от Умида, утверждающего о 25-летнем проживании в Румынии, его брат Хамза действительно имеет связи с этой страной. В сообщениях прессы имя Хамзы Керимова фигурирует в списке близких людей и партнеров Аднана Ахмедзаде. Так, в этом списке значится и руководитель румынского представительства Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хамза Керимов. Также в распространившейся информации сообщается, что их другой брат, Турал, занимался в Румынии незаконной деятельностью и был привлечен к следствию.

Турал Керимов был обвинен румынскими прокурорами в отмывании денег и предоставлении ложной информации в госбюджет в связи со строительством ряда заправочных станций SOCAR. Следствие все еще продолжается.

Хамза Керимов заявил OCCRP, что его брат — «хороший человек, вложивший много инвестиций в Румынию», а прокуроры выдвинули против него ложные обвинения.

По данным портала 7news.az, история братьев Керимовых и их партнеров началась около 10 лет назад с приезда Хамзы Керимова в Бухарест. Миссией 23-летнего Хамзы было управление первым офисом SOCAR в городе. Его брат Турал позже начал работать в сфере недвижимости, а также короткое время трудился в экономическом отделе SOCAR. Их отец Тахир Керимов был важной политической фигурой, работавшей главой исполнительной власти Сальяна до тех пор, пока в марте 2016 года не был освобожден от должности президентом Ильхамом Алиевым.

Тахир Керимов стал широко известен после скандала 2015 года: на фотографиях в соцсетях было запечатлено, как на мероприятии в Сальяне он, подобно «римскому императору», проходит под аркой из цветочных венков, которые держали местные школьники.

В то время этот инцидент вызвал большой резонанс в стране и привел к его отстранению от должности. Ранее Т.Керимов работал директором завода «Balıqhisləmə» имени З.Тагиева, генеральным директором компании «Caspian Fish» LTD, возглавлял исполнительную власть Дашкесанского района, откуда и был переведен в Сальян.

