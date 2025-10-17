Состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ - ФОТО

16 октября в Самарканде (Республика Узбекистан) состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.

В мероприятии принял участие начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности.

Отмечается, что основной темой заседания стало совместное противодействие путем объединения усилий международному терроризму, транснациональной и организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, киберпреступности, ситуациям, создающим угрозу информационной безопасности, экстремизму и радикализму, а также другим связанным с перечисленным негативным явлениям на пространстве СНГ.

На мероприятии также состоялось подробное обсуждение предстоящих планов и задач по надежному обеспечению безопасности государств СНГ.