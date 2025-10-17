В Грузии задержали еще 16 человек за попытку штурма президентского дворца

Полиция в Грузии задержала еще 16 человек за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Об этом рассказал глава МВД республики Гека Геладзе, передает РИА Новости.

«В рамках данного уголовного дела сегодня были задержаны еще 16 человек… В целом к этому времени задержаны 62 человека», — уточнил министр.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество.