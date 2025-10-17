Суд Екатеринбурга продлил срок ареста братьев Сафаровых и других азербайджанцев

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцам Азербайджана.

Суд вынес решение об удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока ареста для Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова, Шахина Лалаева, Акифа, Аяза, Бекира, Кямала и Мазахира Сафаровых, сообщает ura.ru.

По версии следствия, задержанные участвовали в нескольких убийствах и покушениях, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Они останутся под арестом до 29 декабря 2025 года.