Общество

В Баку стартовала заключительная сессия 3-го Национального азербайджанского градостроительного форума - ФОТО

Фаига Мамедова10:56 - Сегодня
В Баку стартовала заключительная сессия 3-го Национального азербайджанского градостроительного форума - ФОТО

Сегодня, 17 октября, в Баку стартовала заключительная сессия 3-го Национального азербайджанского градостроительного форума.

Как передает корреспондент 1news.az, форум, который открылся 15 октября в городе Ханкенди, сегодня продолжает свою работу в Баку панельными заседаниями с участием местных и зарубежных экспертов.

Напомним, что форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана в партнёрстве с Программой ООН по населенным пунктам. В нём принимают участие около 400 представителей государственных и частных структур, международных организаций, научных институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.

За три дня форум стал платформой для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в сфере градостроительства с участием ведущих местных и международных экспертов. В рамках мероприятия прошли тематические дискуссии по следующим направлениям:

устойчивое восстановление после конфликтов и природных катастроф;

обеспечение жильём и создание достойных населённых пунктов;

развитие экологичных и энергоэффективных городов;

цифровизация и инновационные подходы в градостроительстве;

цели устойчивого развития и Новая городская повестка;

развитие региональных и международных партнёрств.

Особое внимание на форуме было уделено масштабным работам по восстановлению и строительству в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура, применению современных градостроительных стандартов и инновационных технологий, а также достижениям Азербайджана в постконфликтный период.

Значимую роль в работе форума сыграло участие авторитетных академических кругов, ведущих исследования в области урбанистики, что способствовало обмену знаниями и продвижению научно обоснованных устойчивых решений.

Форум завершится сегодня, 17 октября, в столице - Баку, где проходит его заключительная часть.

