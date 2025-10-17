Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к особой осторожности на дорогах

В настоящее время на территории страны наблюдаются дожди - подобные погодные условия создают неблагоприятную обстановку для участников дорожного движения и значительно повышают риск ДТП.

Во время дождя и моросящих осадков дорожное покрытие становится скользким, а видимость - ограниченной, что требует от водителей повышенного внимания и ответственности.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает, что в таких условиях важно быть особенно осторожными, максимально снижать скорость, соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями и следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов.

Одновременно неблагоприятные погодные условия создают дополнительные трудности и для пешеходов.

Из-за скользкого дорожного покрытия и ухудшенной видимости водителей во время дождя пешеходам необходимо быть особенно осторожными: передвигаться по тротуару, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение светлой, хорошо заметной одежде.

При переходе дороги следует внимательно следить за обстановкой и убедиться в полном отсутствии автомобилей либо в том, что транспортные средства на всех полосах полностью остановились.

Только после этого можно безопасно переходить проезжую часть.

«Не будем забывать, что безопасность на дорогах - это ответственность каждого из нас», - отмечают в дорожной полиции.