Папа Римский предложил провести переговоры по Украине в Ватикане

Папа Римский Лев XIV предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории Ватикана.

Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Высокие люди в Святом престоле заверяют меня, что Папа Лев полностью придерживается политики Папы Франциска и видит Святой престол как площадку для переговоров», — сказал он.

Севастьянов напомнил, что Италия и Ватикан имеют соглашение о беспрепятственном доступе, поэтому проблем с логистикой быть не должно.

