Эстония поздравила Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости
Министрество иностранных дел Эстонии опубликовало поздравление по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, в публикации отмечается:
"Эстония сердечно поздравляет народ Азербайджана с Днем восстановления независимости. Мы ценим наши дружеские отношения и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - говорится в сообщении.
Estonia 🇪🇪 warmly congratulates the people of Azerbaijan 🇦🇿 on the occasion of Restoration of Independence Day.
We value our friendly relations and look forward to continued cooperation. pic.twitter.com/SgVTp3NJh7 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) October 18, 2025
