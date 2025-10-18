В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов

Более 7 миллионов долларов, драгоценности и дорогостоящие картины были изъяты в результате обысков у бывших высокопоставленных чиновников Грузии, среди них был экс-премьер Ираклий Гарибашвили, заявил на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе.

"В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация", - заявил Гагнидзе.

По его словам, в следственных мероприятиях принимали участие около 230 сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время сотрудники службы государственной безопасности и следственного подразделения генеральной прокуратуры Грузии интенсивно изучают и обрабатывают информацию об упомянутых документах и электрооборудовании. Также будет установлено происхождение денежных средств, после чего будут спланированы дальнейшие следственно-оперативные действия и правовое реагирование в отношении соответствующих лиц", - добавил Гагнидзе.

Накануне СГБ Грузии сообщила, что были проведены обыски домов и квартир бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми лиц в рамках расследования разных уголовных дел.

Источник: РИА Новости