Иранцы в Армении проводят акцию протеста перед посольством Ирана в Ереване, есть задержанные

Находящиеся в Армении иранцы вновь проводят акцию протеста перед посольством Ирана в Ереване.

Участники протеста хотели пройти маршем к Голубой мечети, но полицейские не позволили им это сделать. Правоохранители задержали нескольких протестующих, пытавшихся провести марш.

Протестующие начали сидячую акцию перед посольством. Полиция призвала их прекратить ее, заявив, что в противном случае будут применены сила и спецсредства.

Участники акции в Ереване требуют прекращения кровопролития в Иране, а также отставки религиозных лидеров.

