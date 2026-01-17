Иранцы в Армении проводят акцию протеста перед посольством Ирана в Ереване, есть задержанные
Находящиеся в Армении иранцы вновь проводят акцию протеста перед посольством Ирана в Ереване.
Участники протеста хотели пройти маршем к Голубой мечети, но полицейские не позволили им это сделать. Правоохранители задержали нескольких протестующих, пытавшихся провести марш.
Протестующие начали сидячую акцию перед посольством. Полиция призвала их прекратить ее, заявив, что в противном случае будут применены сила и спецсредства.
Участники акции в Ереване требуют прекращения кровопролития в Иране, а также отставки религиозных лидеров.
Источник: Новости-Армения
